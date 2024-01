Portugal perde por um com a Alemanha na preparação para o Euro2024

Selecção nacional recuperou da desvantagem no segundo tempo e esteve perto de igualar a partida. No sábado há novo embate.

Portugal perdeu nesta quinta-feira, por 34-33, com a Alemanha, em Flensburgo, no primeiro de dois jogos particulares com os germânicos, de preparação para o Europeu de andebol, que decorre em solo alemão, de 10 a 28 de Janeiro.

Com ambas as selecções em fase de renovação, e a lidarem como várias ausências (no caso luso de Victor Iturriza, Fábio Magalhães e André Gomes, por lesão), a Alemanha esteve por cima do marcador, mas Portugal reagiu e dispôs mesmo de uma oportunidade nos segundos finais para empatar.

A Alemanha, com o guarda-redes Andreas Wolff em bom plano, iniciou o jogo com um parcial de 3-0, apesar da boa atitude defensiva dos portugueses, que só chegaram ao primeiro golo aos 6m20s, por Pedro Portela, num livre de sete metros.

A melhorar no ataque, mas pouco sólida nas acções defensivas, especialmente a fechar as linhas de passe para o pivot, a selecção nacional rapidamente ficou a seis golos dos germânicos aos 12-6, reduzindo ligeiramente a diferença até ao intervalo (18-14).

Na segunda parte, uma melhoria na prestação defensiva colocou Portugal mais perto do adversário no marcador (22-20) e permitiu-lhe chegar mesmo ao empate (33-33), já na parte final da partida, que a Alemanha conseguiria desfazer na última acção ofensiva.

Portugal, que integra o Grupo F do Euro2024, juntamente com a Dinamarca, República Checa e Grécia, volta a defrontar no sábado a Alemanha, em Kiel, pelas 17h00 em Lisboa.