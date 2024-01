Nadal não podia ter sido mais rápido a chegar aos “quartos” em Brisbane

Estar livre de lesões não é o único objectivo de Rafael Nadal para 2024. O campeão espanhol prometeu tentar ser mais rápido nas idas à casa de banho, depois de ter sido advertido pelo árbitro durante o encontro da segunda ronda do ATP 250 de Brisbane. No court, Nadal não demorou muito a vencer Jason Kubler para atingir os quartos-de-final, o que não acontecia desde o Verão de 2022.

“Sei que tenho cinco minutos, mas Brisbane é muito húmido e tive de trocar todas as peças de roupa, o que demora um pouco. Estava a ouvir a contagem e pensei que tinha regressado a tempo, mas disseram que estava quatro segundos atrasado. Sei que sou lento e vou tentar melhorar isso em 2024”, assegurou Nadal, depois de derrotar Kubler (102.º), por 6-1, 6-2, em menos de hora e meia.

Para chegar às meias-finais, Nadal terá que ultrapassar outro australiano, Jordan Thompson (55.º). Em prova, seguem ainda os dois tenistas mais cotados do torneio, Holger Rune (8.º) e Grigor Dimitrov (14.º).

Na prova feminina. Aryna Sabalenka (2.ª) e Elena Rybakina (4.ª) venceram, respectivamente, Lin Zhu (33.ª) e Elise Mertens (30.ª), pelos mesmos parciais (6-1, 6-0) e reforçaram a possibilidade de se defrontarem na final. O torneio WTA 500 já perdeu o concurso de Naomi Osaka, derrotada (3-6, 7-6, 6-4) na segunda ronda por outra ex-número um mundial, Karolina Pliskova (39.ª), entretanto eliminada por Jelena Ostapenko (12.ª).

No Indoor Oeiras Open 1 está garantido um semifinalista português, após as vitórias de Gastão Elias e Jaime Faria, futuros adversários nos “quartos”. Elias (336.º) somou a 17.ª vitória consecutiva em torneios realizados no Jamor, sobre o turco Cem Ilkel (255.º), por 6-4, 6-2. O lourinhanense de 33 anos ganhou 28 dos 32 pontos em que colocou o primeiro serviço e anulou os quatro break-points que enfrentou, três dos quais a 1-2 do segundo set… antes de ganhar todos os restantes jogos.

Faria (411.º) qualificou-se pela segunda vez na carreira para os quartos-de-final de um challenger, três meses depois da estreia em Braga, assegurando desde já a entrada no top 400 do ranking mundial. O lisboeta de 20 anos aproveitou ter um adversário acessível, o ucraniano repescado do qualifying Vadym Ursu (461.º), para impor o seu ténis ofensivo e vencer, por 6-3, 6-4.

A fechar a jornada, João Sousa (249.º) juntou-se aos compatriotas nos quartos-de-final, ao eliminar o britânico Paul Jubb (669.º), campeão universitário dos EUA em 2019, ano em que o vimaranense o derrotou em Wimbledon. Sousa só cedeu o serviço uma vez, no nono break-point, quando servia para fechar a 5-3, mas conseguiu redimir-se de seguida para concluir com os parciais de 7-6 (8/6), 6-4.