Droga, álcool e jogos: novo instituto para as dependências já está em funcionamento

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) recupera o tratamento das dependências. A fusão com as cinco administrações regionais de saúde deverá ficar concluída em Março.

Do tratamento à redução de riscos, passando pela reinserção social, pela investigação e pelo desenho das políticas – as diversas frentes associadas à dependência de drogas já estão novamente a funcionar sob o mesmo chapéu, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e das Dependências (ICAD), cuja actividade arrancou no dia 1 de Janeiro, sob tutela de João Goulão.

“O novo instituto visa reforçar a capacidade de resposta no combate aos comportamentos adictivos e dependências, integrando as atribuições de planeamento, coordenação e prestação de cuidados de saúde neste domínio”, precisa o ICAD em comunicado emitido esta quarta-feira.

Quanto às estruturas locais prestadoras de cuidados de saúde em matéria dos comportamentos adictivos e das dependências, as designadas unidades de intervenção local, integram o SNS e actuam “de forma articulada entre si e com os demais estabelecimentos e serviços do SNS, nas áreas da prevenção, da redução de riscos e minimização de danos, do tratamento e da reinserção de utentes”.

De acordo com o previsto na lei que cria o ICAD, este novo organismo vai apoiar o ministro da Saúde “na definição das políticas no âmbito dos comportamentos adictivos e das dependências”, bem como na avaliação dos seus impactos. Entre as suas competências estará ainda o estabelecimento de acordos e convenções com unidades privadas de saúde, com ou sem fins lucrativos, para assegurar o tratamento atempado das dependências.

O processo de fusão com os serviços das cinco administrações regionais de saúde, tem conclusão prevista para o dia 31 de Março de 2024, ainda segundo o comunicado.

A criação deste novo instituto que retoma o modelo que transformou Portugal num exemplo à escala internacional, foi aprovada em Conselho de Ministros em Julho, dando cumprimento a uma reivindicação de quase uma década por parte dos profissionais que operam no sector. Na prática, o ICAD recupera a lógica de funcionamento do antigo Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), que, com um quadro de cerca de 1600 profissionais, dispunha de total autonomia técnico-normativa e financeira e concentrava em si todas as competências na prevenção e tratamento das dependências de droga e de álcool, além do desenho das respectivas políticas.

No início de 2012, a pretexto das medidas de redução da despesa pública impostas pela troika, o Governo liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho extinguiu-o, juntamente com vários outros organismos, e substituiu-o pelo SICAD, pulverizando as suas competências entre a nova direcção-geral e as cinco administrações regionais de saúde (ARS).

Foto João Goulão continuará a ser o rosto do tratamento das dependências em Portugal Miguel Manso (arquivo)

Na prática, o SICAD ficou esvaziado de funções, limitando-se a produzir normas de actuação na área, e os técnicos do então IDT foram transferidos para as ARS, que ganharam competências na área do tratamento, redução de riscos e minimização de danos, prevenção e reinserção social. Em cada uma delas foi criada uma DICAD. E os centros de respostas integradas (CRI) substituíram os antigos centros de atendimento a toxicodependentes.

Não foi preciso muito tempo para que, entre os profissionais do sector, se pulverizasse a convicção de perda de eficácia na resposta ao problema das drogas e álcool, muito por causa daquilo que os profissionais consideraram ser uma coordenação “bicéfala e demasiado fragmentada”. Foi isso que levou a que, em Janeiro de 2016, o chamado Grupo de Aveiro, coordenado pelo médico Emídio Abrantes, reunisse cerca de 650 assinaturas de profissionais da área para reivindicar junto do então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o regresso ao modelo antigo, isto é, a aglutinação, numa única organização, de todas as competências na área dos comportamentos adictivos (da definição de estratégias à operacionalização das políticas e ao tratamento dos utentes).

Em 2017, os 13 coordenadores da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (DICAD) da Região Norte demitiram-se em protesto contra o que qualificaram como uma “situação de total ingovernabilidade”.

Álcool, jogo e ecrãs

No topo da lista de preocupações de João Goulão está agora a escassez de recursos (os profissionais terão baixado de cerca de 1600 para perto de 800), a par das instalações que “na maior parte dos casos se têm vindo a degradar por falta de manutenção”, além das carências ao nível “do parque informático”.

“Temos de ter uma estrutura suficientemente robusta para garantir a acessibilidade a uma população crescentemente desorganizada, sejam as pessoas em situação de sem-abrigo, sejam desempregados ou numa situação de precariedade habitacional, enfim, às pessoas que por causa de uma série de problemas sociais estão a reforçar os consumos problemáticos e a sua visibilidade”, declara Goulão ao PÚBLICO, em Outubro.

As dependências sem substância (jogo, ecrãs…) e o consumo de psicadélicos são novas realidades a que o novo instituto terá de dar resposta.