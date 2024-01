CTT: A nova brincadeira de Pedro Nuno Santos

Hugo Soares acusou Pedro Nuno Santos, então ministro com a tutela das comunicações, de querer “brincar aos correios depois de ter brincado aos aviões”.

O Estado é, neste momento, dono de uma posição de 0,24% no capital dos CTT - Correios de Portugal, mas o plano inicial era atingir uma participação de 13%. Nesta quarta-feira, o social-democrata Hugo Soares acusou Pedro Nuno Santos, então ministro com a tutela das comunicações, de querer "brincar aos correios depois de ter brincado aos aviões".

