Cibersegurança: a dependência da tecnologia também abrange infra-estruturas críticas do país

Com o aumento de dispositivos ligados à Internet, a privacidade e a protecção dos nossos dados pessoais estão cada vez mais susceptíveis a ameaças. Frequentemente, tarefas importantes como submeter a declaração de IRS ou consultar o saldo da conta bancária são realizadas online, ficando expostas a vários tipos de ataques.

Esta crescente dependência da tecnologia não se limita às nossas actividades pessoais. É vital compreender que essa dependência também abrange as infra-estruturas críticas do país. Se essas infra-estruturas forem comprometidas, o impacto pode ser significativo na segurança nacional e no quotidiano das pessoas, desde cortes de energia até interrupções nos serviços de comunicações. Assim, a cibersegurança emerge como uma preocupação abrangente, não apenas para especialistas em tecnologia, mas para todos.

Frequentemente, utilizamos as mesmas palavras-passe em diversos serviços devido à facilidade de memorização. É fundamental escolher palavras-passe robustas para proteger os dados. O ideal é usar combinações de letras, números e símbolos, evitando informações pessoais. Por exemplo, "Xb@s@U3eXD6P6%7" é mais seguro do que "Casa123456". A autenticação de multifactor é outra forma de reforçar a segurança, adicionando uma camada extra, comparável a ter um cartão e código PIN no multibanco.

Essas práticas reforçam a segurança online. Compreender sinais de actividades online suspeitas é fundamental. O phishing, por exemplo, é uma táctica comum onde indivíduos mal-intencionados tentam obter informações pessoais. Ao receber um email que solicita actualizações de dados, mas algo parece fora do comum, é crucial ter cautela. Recomenda-se verificar a autenticidade dessas comunicações antes de partilhar informações sensíveis. Ao receber um pedido de dados pessoais, deve-se verificar cuidadosamente o remetente, identificar se existem erros ortográficos ou links duvidosos. Esse discernimento é vital para te protegeres contra ameaças online e manter a segurança das informações pessoais. Manter o software actualizado é um passo importante na prevenção de vulnerabilidades.

O sistema operativo, browsers e aplicações devem estar sempre actualizados para garantir que as falhas de segurança conhecidas sejam corrigidas e os riscos minimizados. Além disso, as actualizações automáticas devem estar sempre activadas. A protecção dos dispositivos é uma componente vital da cibersegurança. Utilizar software antivírus e ferramentas de segurança nos dispositivos, como computadores e smartphones, representa uma barreira adicional contra ameaças.

A activação de firewalls ajuda a bloquear potenciais ataques e fortalece a defesa dos sistemas. Estas práticas são importantes não só para as organizações, mas também para o utilizador comum. Existem também outras práticas mais direccionadas para organizações, mas que também podem fazer sentido para outros contextos. Realizar cópias de segurança regulares de documentos e configurações é uma das práticas mais importantes que pode prevenir perdas irreparáveis em caso de ataques de ransomware ou falhas de hardware.

Geralmente, é uma boa prática guardar cópias em dispositivos externos (discos, por exemplo) ou utilizar serviços de cloud, se os documentos não contiverem dados pessoais, por exemplo. A formação em cibersegurança não é importante apenas para grandes empresas. É útil para todas as organizações e pessoas. Desenvolver planos de recuperação de desastres que incluam a restauração de dados em situações graves de segurança é de extrema importância. Para acrescentar uma camada adicional de segurança, destaca-se a importância da encriptação de dados.

Esta prática assemelha-se a colocar informações numa caixa com um cadeado, permitindo apenas à pessoa autorizada abrir e compreender o seu conteúdo. Assim, para salvaguardar os dados durante o envio e armazenamento, é crucial que estejam cifrados, prevenindo o acesso não autorizado por terceiros. Navegar no mundo digital com segurança é uma prioridade e uma responsabilidade partilhada.