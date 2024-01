Marcos Leonardo a caminho do Benfica

O Benfica está a finalizar as negociações com o Santos para consumar a contratação de Marcos Leonardo. Um negócio que deverá custar aos cofres da Luz uma verba a rondar os 18 milhões de euros, que serão pagos de forma faseada.

O clube brasileiro deverá ficar com 10% de uma futura venda do jogador, mas os “encarnados” ficarão com a totalidade do passe do atleta, que deverá assinar um contrato de cinco temporadas e meia com o Benfica.

Marcos Leonardo, actualmente com 20 anos, estreou-se profissionalmente no Santos com apenas 16 e é apontado como uma das promessas do futebol brasileiro, sendo internacional pelas selecções sub-20 e sub-23 do Brasil. Avançado, marcou 54 golos e assinou 11 assistências em 168 jogos pelo Santos, emblema que caiu pela primeira vez à Série B do campeonato brasileiro no final do último campeonato. Finaliza com ambos os pés, preferencialmente com o direito, mas o jogo aéreo não é o seu forte (1,74m de altura).

O anúncio do negócio deve estar por poucas horas. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou mesmo uma fotografia sua ao lado de Rui Pedro Braz, director desportivo dos benfiquistas. Um sinal de que as negociações decorriam de forma favorável entre os dois emblemas.

A contratação de Marcos Leonardo está também intimamente ligada com a venda de Lucas Veríssimo (Corinthians) e João Vítor (Vasco da Gama). Os benfiquistas desfizeram-se destes dois defesas brasileiros pouco utilizados na Luz e vão receber oito milhões no primeiro caso e seis milhões no segundo. Um total de 14 milhões que pode chegar a 16, pois João Vítor pode render mais algum dinheiro se forem atingidas pelo jogador algumas metas desportivas. Se assim for, o investimento em Marcos Leonardo ficará praticamente coberto com estas duas vendas.