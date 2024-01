Ferrari: óculos escuros, vício vermelho

Estava longe de ser óbvio que Enzo Ferrari, il commendatore, il grande vecchio (entre muitos outros cognomes), porventura a figura mais mítica de toda a história do automobilismo desportivo, viesse a tornar-se um herói de Michael Mann. E, no entanto, a coisa faz sentido muito cedo, e um dos temas favoritos de Mann desde o princípio (O Ladrão Profissional, de 1981), que poderíamos descrever como a inércia, homens dentro dum movimento demasiado forte para poder ser parado a qualquer momento por muito que eles desejem interrompê-lo (do desejo de “sair” de James Caan nesse filme inicial à melancolia de Colin Farrell na obra-prima de Mann, Miami Vice), até tem no universo das corridas de automóveis um meio bastante apropriado para se desenvolver.

