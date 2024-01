Mais rápida e mais próxima do Sol, a Terra celebra hoje o seu periélio

O planeta Terra celebra o seu periélio esta quarta-feira, ao registar a sua maior proximidade ao Sol durante o ano de 2024. Numa rota elíptica em volta da estrela do nosso sistema solar, a Terra está hoje 3% mais próxima do Sol, atingindo a sua maior velocidade orbital do ano, de 30,3 quilómetros por segundo.

A uma distância média de 150 milhões de quilómetros do Sol, ou uma Unidade Astronómica (UA), a natureza elíptica da órbita da Terra implica a existência de um ponto mais próximo – o periélio – e mais longínquo – o afélio – do Sol, aguardado para o mês de Julho deste ano. Entre ambos os pontos, regista-se uma diferença de cinco milhões de quilómetros de distância. Hoje, 3 de Janeiro, a Terra encontra-se 3% mais próxima do Sol, a 147 milhões de quilómetros de distância.

Segundo o site norte-americano EarthSky, é também no seu periélio que a Terra regista a sua maior velocidade em órbita do Sol. Cerca de um quilómetro por segundo mais rápido do que no seu afélio, o nosso planeta circula actualmente a sua estrela a uma velocidade de cerca 30,3 quilómetros por segundo, ou uns "astronómicos" 109 mil quilómetros por hora.

A variação da velocidade de órbita da Terra entre o seu periélio e afélio afecta directamente a extensão das nossas estações. Por esse motivo, o Inverno do hemisfério Norte e o Verão do hemisfério Sul representam as estações mais curtas do ano, à medida que a Terra avança do solstício de Dezembro para o equinócio de Março, no dia 20 desse mesmo mês, explica o EarthSky. Se, no hemisfério Norte, o Verão tem mais cinco dias do que o Inverno, no hemisfério Sul o Inverno é cinco dias mais longo do que o Verão.

Mais próximo do nosso planeta, o Sol aparece hoje maior no céu do que em qualquer outra altura do ano, mesmo que imperceptivelmente, elucida o site norte-americano In the Sky. Simultaneamente, a Terra recebe hoje mais radiação proveniente da estrela situada no centro do nosso sistema solar.

A origem da palavra periélio deriva do grego peri, perto, e do latim helius, Sol. Uma vez que a Terra completa uma volta ao Sol anualmente, o periélio é registado entre as mesmas datas, duas semanas após o solstício de Dezembro, aproximadamente. Em 2022, o periélio deu-se a 4 de Janeiro, o que voltará a ocorrer no próximo periélio, em 2025.