Registo de transparência e pegada legislativa: como a AR pode regulamentar o lobbying

Os partidos já tinham assumido que iam deixar a regulamentação do lobbying – tema que virou bandeira eleitoral com o desencadear da Operação Influencer – para a próxima legislatura devido à dissolução antecipada da Assembleia da República (AR). Mas, à última hora, o PS apresentou um projecto de lei e marcou o seu último debate potestativo (obrigatório) no Parlamento sobre a representação de interesses, o que levou o PSD e a IL a imitarem o gesto e a entregarem iniciativas semelhantes. As propostas serão discutidas esta quarta-feira, juntamente com um projecto do PAN, entregue na sessão legislativa passada.

