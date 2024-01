Engenharia, simulacros e detecção precoce: como os japoneses lutam contra os sismos

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter fez pelo menos 55 mortos no Japão. No primeiro dia do ano, 97 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as casas, face ao risco de tsunami iminente – um receio que acabaria por não se concretizar. Apesar do abalo intenso, a perda de vidas foi mínima, um contraste gigante com o cenário vivido há praticamente um ano, na Turquia e na Síria, com mais de 50 mil mortos após um sismo de magnitude 7,8 e consequentes réplicas. O que justifica o sucesso dos japoneses perante um abalo tão forte?

