Rafael Nadal ganha 349 dias depois

Voltar à competição depois de um período logo de afastamento devido a lesão não é, infelizmente, nada de novo para Rafael Nadal. Essa experiência permite-lhe saber exactamente qual o nível necessário para enfrentar de novo as exigências do circuito profissional. E tal como em 15 desses 16 regressos anteriores, Nadal mostrou estar bem preparado para, no Brisbane International, voltar a disputar um encontro oficial de singulares e ganhar, 349 dias desde a última vitória, sobre o britânico Jack Draper na ronda inaugural do Open da Austrália de 2023.

Frente ao seu bem conhecido Dominic Thiem (98.º), o espanhol de 37 anos venceu, por 7-5, 6-1, em hora e meia, demonstrando um excelente ritmo e eficácia com pancada de direita, perante um adversário também à procura da confiança que o levou ao quinto lugar do ranking.

“O primeiro set foi equilibrado, como ambos a servir bem, e tive a sorte de fazer o break a 6-5, o que fez a diferença. Sinceramente, Dominic também tem passado tempos difíceis com lesões, por isso, estou contente por o ver no court”, afirmou Nadal, ao sair da Pat Rafter Arena, com a sua 1069.ª vitória no circuito, só atrás de Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251) e Novak Djokovic (1088).

O próximo adversário do detentor de 22 torneios do Grand Slam neste torneio ATP 250, é Jason Kubler (102.º), nascido em Brisbane há 30 anos.

Kubler é um antigo número um mundial júnior, em singulares e pares, mas cujas múltiplas lesões no joelho afastaram-no do circuito durante tempo, entre 2012 e 2016. O australiano chegou a mesmo a treinar jogadores mais jovens para angariar dinheiro e regressar ao circuito e, no ano passado, conquistou o título de pares masculinos no Open da Austrália e atingiu o 63.º lugar do ranking individual.

No Indoor Oeiras Open 1, o primeiro de dois torneios do ATP Challenger Tour que têm por palco os courts cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, João Sousa (249.º), Gastão Elias (336.º), Jaime Faria (411.º) e João Domingues (803.º) passaram à segunda ronda do torneio que premeia o vencedor com 50 pontos.