Avaliação de Marcelo em queda, mas ainda longe da impopularidade de Cavaco em Belém

Declaração do antigo chefe de Estado sobre reformas teve impacto negativo nas sondagens e nas ruas. Actual Presidente ainda tem sondagens com valores positivos de popularidade.

Ao fim de oito anos em Belém, a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa está a sofrer desgaste numa fase em que surgiu uma inesperada crise política e o caso de um alegado favorecimento num tratamento médico a duas gémeas luso-brasileiras. Numa das mais recentes sondagens, a maioria defendeu a sua demissão caso se prove que interferiu para favorecer o processo das crianças. No tempo da presidência de Cavaco Silva, chegou mesmo a haver uma petição a pedir a demissão do então chefe de Estado depois de ter declarado que as suas reformas não chegavam para pagar as despesas. A gaffe, cometida no início de 2012, teve um impacto muito negativo na popularidade do então Presidente nas sondagens, mas também nas ruas. Embora com circunstâncias políticas diferentes, Marcelo parece ainda longe desse cenário.