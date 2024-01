Numa pequena nuvem branca, o fim

Uma dor imensa apoderou-se de todo o seu corpo e, pela primeira vez, acreditou em Deus. Talvez fosse um clássico: o nascimento da fé no momento em que o coração se prepara para deixar de funcionar.

O que o filho nunca poderá saber é se o pai acordou do coma ou se acabou por juntar-se a si, na incrível instância do pó. Pouco passava das dezoito horas. O filho terminara o serviço na esquadra e dirigia-se para a sua viatura, estacionada perto do edifício da assembleia.

Nas imediações, decorria uma manifestação de trabalhadores desagradados com o governo vigente, e toda a área estava coberta de gente em alvoroço. Gritos de protesto vinham de todos os lados da rua, através de altifalantes e das vozes dos vários grupos. Pensou como iria ser complicado retirar a viatura do estacionamento, a rua estava cortada ao trânsito.

O melhor seria esperar que os manifestantes dispersassem ou então apanhar o metro. Estava desejoso de encontrar-se com o namorado, depois do episódio perturbador no hospital. Em frente à assembleia, um muro.

Reparou num homem empoleirado, que o olhava fixamente. Desviou o olhar na direcção oposta, no momento em que alguém gritou “Morte aos bandidos de farda!” Depois, ouviu-se um estrondo e sentiu um calor intenso no peito, como se algo ardesse dentro de si.

Caiu de costas e viu o céu azul, limpo, belíssimo. Ouviu em seguida vários tiros, gritos, e outros clamores diferentes dos de protesto; eram viscerais e de pânico. As centenas de pessoas que constituíam a multidão tentaram fugir, enquanto o homem da mochila ia disparando sobre os vários polícias que se encontravam alinhados junto à escadaria da assembleia.

Acertava inevitavelmente e por erro nalguns dos manifestantes perto dos polícias. O homem da mochila disparou sobre quem calhasse. O filho não viu nada disto, limitou-se a fixar o céu azul-claro, luminoso, e ouviu os tiros e os gritos.

"O filho não viu nada disto, limitou-se a fixar o céu azul-claro, luminoso, e ouviu os tiros e os gritos."

Depois, uma dor imensa apoderou-se de todo o seu corpo e, pela primeira vez, acreditou em Deus. Talvez fosse um clássico: o nascimento da fé no momento em que o coração se prepara para deixar de funcionar.

Afinal, de que lhe serviria a fé depois do nada? Não viu nenhuma luz ao fundo do túnel nem tão pouco um túnel nem reviveu em alta velocidade os momentos marcantes da sua vida, simplesmente deixou descair o maxilar e viu claramente desenhado, numa pequena nuvem branca, o fim.

No mesmo instante, o pai em coma viu o filho à beira de uma ravina, a acenar. Um outro homem aproximou-se do seu filho, veloz, e empurrou-o, atirando-o da ravina. Encontrava-se alguns metros atrás e assistiu à cena, deitado numa cama, inerte.

O homem que empurrou o filho, no meio de um vendaval, nunca se virou, permaneceu de costas. O pai começou a gritar por ajuda e apareceu-lhe Franz Biberkopf, o protagonista de Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin. "Eu também falhei", dissera-lhe Franz, sentando-se aos pés da cama.

O pai quis levantar-se e não pôde. Olhou para o fundo da cama e, em vez de Franz Biberkopf, tornou a ver o filho com um buraco nas costas. Conseguia ver-se através dele. O vento parara de soprar mas o cabelo do filho agitava-se, movendo-se em vários sentidos, revolto. O pai tentou chamá-lo.

Escancarou a boca o mais que pôde, queria articular uma palavra, um gemido que fosse. O filho levantou-se devagar da cama do seu pai, afastou-se e voltou a cair da ravina, num mergulho. Ouviu-se alguém a rir alto.

O pai abriu os olhos, encadeando-se com as luzes brancas do hospital. Apercebera-se de um estranho vestido de branco. Ninguém ressuscita para o funeral de um filho, excepto este pai.

Não entendia a razão do seu regresso, teria ele sobrevivido apenas para assistir ao espectáculo mais aberrante da vida, a perda de um filho? Por mais que se esforçasse, o seu cérebro não apreendia o significado de irreversível, irremediável, definitivo. Tudo jazia.