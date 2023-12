Ciclista Rohan Dennis suspeito de atropelar mortalmente a mulher

O ex-ciclista australiano Rohan Dennis, campeão do Mundo de contra-relógio em 2018 e 2019, foi este detido no sábado pela suspeita de atropelamento mortal da sua esposa, Melissa Hoskins, em Adelaide, relataram vários media do país.

As autoridades detiveram o antigo atleta no sábado após o acidente e o desportista foi acusado por "homicídio por condução imprudente e colocar em perigo a vida humana".

Melissa Hoskins, de 32 anos, e que também era ciclista, tendo competido nos Jogos Olímpicos Londres2012 e Rio2016, foi atropelada por uma viatura em frente a casa, ainda foi levada para o hospital, contudo acabou por falecer.

Rohan Dennis, de 33 anos, ficou em liberdade condicional e em 13 de Março vai a tribunal. Dennis representava Visma-Lease a Bike e anunciou o fim da carreira em 2023.

Rohan Dennis e Melissa Hoskins casaram em 2018 e tinham dois filhos.