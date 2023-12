Olá, Zazu! Os cães já podem fazer visitas às crianças com cancro do São João

Os travões do pequeno carro vermelho de Diana são activados, quase imediatamente, ao fim do corredor. Ao encontro dela vem um focinho familiar – e o motivo da paragem. É Zazu, um golden retriever de dois anos, com quem Diana, quase a celebrar quatro anos, já forjou amizade. Não é a primeira vez que se encontram na ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto, mas é a primeira vez que estarão juntos na zona de oncologia pediátrica, uma novidade nos hospitais portugueses iniciada em vésperas de Natal – e um rasgo de alegria evidente para as crianças em tratamento, mas também para os pais e os próprios trabalhadores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt