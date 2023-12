Mortágua anda em campanha para desiludir quem acha que “isto não é sobre habitação”

Quando Mariana Mortágua entra, mais de uma dezena de pessoas está à entrada do centro de acolhimento do Beato, logo pela manhã. Se é para a receberem ou só para apanharem sol — como diz a líder do Bloco de Esquerda, “aquecer os ossos” —, não é claro. Mas são vários os que replicam o “bom dia” ou aceitam um toque no ombro em jeito de cumprimento. E pelo menos um rapaz estava já à espera de a conhecer. Pouco depois de Mortágua entrar no hall do edifício, aparece com um retrato que pintou a partir de uma fotografia dos tempos em que era apenas deputada. “Vou ficar agarrada a isto o resto do dia”, diz, sorriso rasgado.

