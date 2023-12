Lista de Truss com títulos e nomeações para a Câmara dos Lordes envolta em polémica

Ex-primeira-ministra britânica só esteve 49 dias no cargo, mas não abdicou do direito de distribuir condecorações. Doador dos tories e ex-director da campanha pelo “Brexit” recebem cargos vitalícios.

A lista de honras e de condecorações concedidas por Liz Truss a personalidades à sua escolha, um direito que todos os ex-primeiros-ministros do Reino Unido podem gozar quando abandonam a chefia do Governo britânico, foi divulgada na sexta-feira à noite, no meio de um coro de críticas da oposição e das organizações que defendem reformas eleitorais no país, que pedem ao seu sucessor, Rishi Sunak, que bloqueie a lista.