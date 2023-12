Magnus Carlsen reconquista a dupla coroa do xadrez

O norueguês Magnus Carlsen voltou a demonstrar que é o mais brilhante xadrezista da actualidade, ao tornar-se no primeiro jogador a conquistar, em dois anos consecutivos, os títulos mundiais de ritmos rápidos, semi-rápidos e relâmpago.

A milenar cidade de Samarcanda, Uzbequistão, voltou a ser o palco de um feito histórico, com Carlsen - depois de ter vencido isolado as semi-rápidas -, a fazer o mesmo nas partidas-relâmpago, em que cada jogador dispõe apenas de três minutos de reflexão para a totalidade da partida, acrescidos de dois segundos por cada lance.

O norueguês terminou com 16 pontos as 21 jornadas da prova, mais meio ponto que o segundo classificado, Daniil Dubov, e mais um que o terceiro, Vladimir Artemiev, ambos russos, mas a jogarem com as cores da federação internacional, num evento em que participaram 206 xadrezistas, dos quais 17 com ranking superior aos 2700 pontos.

O segundo dia da prova não começou bem para Carlsen, que sofreria a sua única derrota perante o francês Maxime Vachier Lagrave, mas a reacção do norueguês foi fantástica, com seis vitórias consecutivas que o catapultaram para o primeiro lugar. E nas duas últimas rondas, gerindo a vantagem, dois empates foram suficientes para conquistar o título.