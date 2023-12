Cristiano Ronaldo confirma estatuto de melhor marcador do ano, com 54 golos

Avançado português voltou a marcar no triunfo do Al Nassr sobre o Al Taawon, na Liga saudita.

Cristiano Ronaldo terminou, neste sábado, o ano civil 2023 como melhor marcador do mundo, acrescentando um golo aos 53 que já tinha, no triunfo, por 4-1, do Al Nassr no reduto do Al Taawon.

O avançado de 38 anos acertou na trave, aos 72 minutos, mas aos 90+2 elevou-se para, de cabeça, facturar o seu 54.º golo em 2023: 44 golos pelo Al Nassr e 10 pela selecção de Portugal.

CR7 partiu para a derradeira partida de 2023 a saber que o inglês Harry Kane, do Bayern Munique, e o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, tinham menos um e já só voltam a competir em 2024.

O avançado Erling Haaland, do Manchester City, estava a três, com 50, porém está lesionado e não joga desde 6 de Dezembro, confirmando-se a sua ausência, nas duas derradeiras partidas do ano.

No desafio da 18.ª ronda da Liga saudita, o Al Taawon adiantou-se com um penálti, confirmado pelo VAR, em que o neerlandês Aschraf El Mahdioui facturou na recarga, após ter permitido a defesa de Nawaf Al Aqidi.

O quarto êxito consecutivo da formação de Luís Castro no campeonato começou a ser desenhado com o empate, em lance de combinação entre Talisca e Ronaldo, com o brasileiro a isolar depois o croata Marcelo Brozovic, para um golo de belo efeito, aos 26.

O central espanhol Aymeric Laporte, de cabeça, na sequência de um canto do croata, aos 35, consumou a reviravolta. E aos 50', na área, o médio internacional português Otávio fez o 3-1, aproveitando um mau alívio para colocar a bola fora do alcance do guarda-redes.

Com o desafio perfeitamente controlado, o Al Nassr voltou a fazer a festa, no segundo de sete minutos de desconto, através do seu "capitão", na sequência de cruzamento na direita de Fofana.

Com este resultado, o Al Nassr encurtou para sete pontos a diferença para o líder, o Al Hilal de Jorge Jesus, que contabiliza 53, segurando o segundo posto por outros seis pontos, face ao Al Ahli, com 40.