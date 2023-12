Centros de saúde voltam a funcionar com horário alargado na passagem de ano

Lista de centros de saúde com horário alargado será publicada esta sexta-feira, garante ministro da Saúde. Alargamento horário no Natal levou “número significativo de pessoas” aos centros de saúde.

Os centros de saúde vão estar abertos em horário complementar neste fim-de-semana e também no feriado de 1 de Janeiro, segunda-feira, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Em declarações aos jornalistas, no IPO Lisboa, o ministro da Saúde disse que a lista dos centros de saúde que vão assegurar essa resposta vai ser publicada ainda esta sexta-feira. Também na véspera e no dia de Natal o ministério tutelado por Manuel Pizarro alargou os horários destes serviços, com 190 centros de saúde em funcionamento.

"É muito importante que as pessoas em circunstâncias como estas sejam especialmente cuidadosas no seguimento das regras, isto é, antes de se dirigirem à urgência do hospital contactarem ou a emergência médica ou a Linha SNS 24", frisou Manuel Pizarro, recordando que esta linha de saúde foi reforçada.

O ministro da Saúde admitiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) enfrenta "uma grande pressão nos hospitais", mas realçou que cerca de metade das pessoas que se dirige aos serviços de urgência "acabam por ser avaliadas ou pulseira verde ou pulseira azul [doentes menos urgentes e não urgentes, respectivamente], indiciando que se podiam ter dirigido a um centro de saúde".

Sobre o alargamento horário nos centros de saúde no Natal, o ministro da Saúde adiantou que "um número significativo de pessoas" dirigiu-se a esses cuidados. "E, em geral, foram atendidas de forma rápida, resolvendo a sua situação."