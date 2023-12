Eleições nos Açores: Chega prevê gastar o dobro da IL, CDU e BE na campanha eleitoral

As eleições antecipadas para a assembleia legislativa dos Açores (4 de Fevereiro) estão à porta e os partidos e coligações já apresentaram os seus orçamentos para a campanha eleitoral. O Chega prevê gastar o dobro daquilo que IL e CDU deverão gastar e um pouco acima do dobro do Bloco de Esquerda. O Chega tem o terceiro orçamento mais elevado, só atrás da coligação PSD/CDS/PPM e do PS. No total, os partidos e coligações antecipam gastar à volta de 961 mil euros com a campanha.

