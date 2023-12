Faça saltar a rolha ao espumante português: 6 boas sugestões

A passagem do ano é uma daquelas celebrações em que apetece furar as regras da abertura de uma garrafa de champanhe ou espumante. A etiqueta manda que ela seja silenciosa e, para isso, deve-se rodar suavemente a garrafa com uma mão, ao mesmo tempo que a outra segura a rolha com a ajuda da gaiola de arame que a protege, o muselet. Se a garrafa estiver na temperatura certa e não for agitada, a rolha sai muda e sem trazer agarrado um jacto de espuma.

