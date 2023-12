Ricardo Paiva promovido a treinador principal do Boavista

Técnico com longo passado no clube vai substituir Petit, que rescindiu contrato com os “axadrezados”.

Ricardo Paiva foi promovido definitivamente ao comando técnico da equipa principal do Boavista até ao final da temporada, após ter dividido com o técnico-adjunto Jorge Couto a sucessão interina de Petit.

O treinador comandava a equipa de sub-19 dos portuenses há sete épocas, tendo sido campeão nacional da II Divisão desse escalão em 2016-17 e 2021-22, e coordenou as camadas jovens do clube, antes de uma inédita passagem ao leme da equipa principal.

Ricardo Paiva, de 43 anos, acompanhou Jorge Couto no empate dos "axadrezados" na recepção ao Vitória SC (1-1), a 16 de Dezembro, na 14.ª jornada da I Liga, que interrompeu uma série de cinco derrotas seguidas na prova, enquanto a equipa se mantém há nove jornadas sem vencer.

O novo treinador principal surgiu na ficha desse jogo como delegado, uma vez que não possui o quarto nível de treinador, ao contrário do ex-jogador, que foi campeão nacional pelo Boavista em 2000-01 e continuará formalmente como principal responsável técnico.

Essa dupla tinha sido escolhida para suprir a saída de Petit, cuja rescisão contratual foi anunciada a 12 de Dezembro, com base num pedido de demissão feito pelo treinador a seguir à derrota sofrida dois dias antes face ao Estrela da Amadora (3-1), na 13.ª ronda.

A estreia de Ricardo Paiva como treinador principal está marcada para sábado, às 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos, com a deslocação dos "axadrezados", que ocupam o 12.º posto, com 16 pontos, ao Gil Vicente, 17.º e penúltimo colocado, com 12.