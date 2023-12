Mais de metade de casos de psiquiatria “muito prioritários” têm tempos de espera acima do recomendado

O número de psiquiatras por 75 mil habitantes aumentou na última década nas cinco regiões de Portugal continental, e o mesmo aconteceu com os psicólogos e enfermeiros que prestam cuidados de saúde mental à população. Contudo, os tempos de espera para uma consulta de psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde (SNS) continuam a ser longos e o acesso a uma urgência desta especialidade está limitado a pouco mais de metade dos 43 hospitais com as respectivas consultas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt