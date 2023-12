Marcelo promulga decreto de criação do centro interpretativo do 25 de Abril em Lisboa

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que determina as condições de criação do centro interpretativo do 25 de Abril de 1974, que será instalado no Terreiro do Paço, em Lisboa, segundo foi esta quinta-feira anunciado.

Numa nota colocada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia a promulgação do diploma sobre a criação do "centro interpretativo do 25 de Abril e de desenvolvimento do projecto da reabilitação da manutenção militar Norte".

O diploma foi aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 7 de Dezembro, juntamente com uma resolução que autoriza a despesa com a criação deste centro.

"Face à intenção da Associação 25 de Abril de criar um Centro Interpretativo do 25 de Abril, e tendo o Terreiro do Paço sido palco importante dos acontecimentos do dia e constituindo um dos espaços de Lisboa mais visitados, justifica-se que o possa ser ali instalado, honrando a sua História e projectando a sua visibilidade", referiu na altura o executivo em comunicado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco Lourenço, disse que esta foi uma proposta feita pela associação na comissão nacional das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O objectivo é que este local seja interpretativo e "não só propriamente um museu", englobando "os antecedentes, porque é que o 25 de Abril aconteceu, como aconteceu, para que é que aconteceu".

"É um projecto bastante ambicioso que nós esperamos ser capazes de levar à prática", afirmou Vasco Lourenço, mostrando-se convicto de que aquele espaço "passará a ser um dos locais mais visitados de Portugal".

O chefe de Estado promulgou também o diploma do Governo que estabelece o processo de criação de medalhas comemorativas alusivas a feitos ou datas de relevante interesse nacional, lê-se ainda na nota oficial do palácio de Belém.