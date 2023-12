Celeste Duarte, a costureira de Manhouce

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Manhouce, no concelho de São Pedro do Sul, conhecer a Ti Celeste, a costureira de Manhouce. Celeste Duarte tem 85 anos, olho azul, memória viva e uma alegria de viver imbatível. Andou nas minas a apanhar volfrâmio, andou nas terras a lavrar milho, andou a sachar batatas. Mas é como costureira que se apresenta, e ainda hoje gosta de se levantar de manhã para o pequeno ateliê onde lhe passaram pelas mãos todos os trajes do Rancho de Manhouce.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.