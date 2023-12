4 resoluções de Ano Novo para a sua vida sexual ser boa em 2024

Sim, no final de ano é tempo de fazer vários planos para o ano seguinte. Listas e listas de metas, projectos, ideias, desejos, etc.. E no campo sexual? Não poderia ser diferente: há quem faça planos e mais planos de mudanças e realizações. E é desses planos que vamos falar agora.

Pensei em sugerir uma listinha de metas no campo sexual para 2024. São elas:

Seja cada vez mais você próprio

Fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, deixa o amor e o sexo muito mais espontâneos e prazerosos. Querer agir como o amigo ou a amiga não costuma ser uma boa escolha. Melhor conhecer-se a si mesmo e encontrar o seu caminho de vivenciar o prazer.

Tente deixar a culpa de lado

Muitas pessoas relacionam as vivências sexuais com algo de errado e sujo. Como se masturbar, por exemplo. Muita gente sente prazer, claro, mas há quem, junto disso, acabe sentindo também culpa por estar fazendo algo "que não deveria". É importante saber que não há nada de feio ou sujo em sentir prazer ao tocar o próprio corpo. Deixar para lá a culpa em situações como essa pode fazer muito bem.

Não exija demais de si mesmo

Voltamos a falar aqui de algo que insisto nas nossas colunas: a questão da cobrança, que só atrapalha o seu prazer (e o de quem está ao seu lado). Então, tente não se exigir demais. Perfeição não existe! E perfeccionismo só traz sofrimento.

Aposte mais no humor e na descontracção

Em situações delicadas, sejam elas no amor e/ou no sexo, ou em qualquer outro campo, lidar com elas com descontracção e, por que não, bom humor pode deixar tudo bem mais simples. Por exemplo, se o rapaz perdeu a erecção. Ou se a mulher não conseguiu ter orgasmo. OK, não saiu como planeado. Mas ficar se torturando é uma péssima escolha. Será que não dá para relaxar um pouco e apostar na descontracção e no bom humor? Lembre do item anterior: Perfeição não existe!



Enfim, sem me alongar nessa listinha de planos (ou dicas) para 2024, digo que, em resumo, o principal é procurar formas de levar a vida amorosa e sexual de um jeito bem mais tranquilo e sossegado. O seu prazer agradece!



Então, desejo a você um feliz Ano Novo!

Psicóloga clínica, comunicadora e especialista em educação sexual. Autora de Educação Sexual em 8 Lições - Como Orientar da Infância à Adolescência, entre outras obras publicadas no Brasil. Colaboradora do jornal Folha de S.Paulo

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.