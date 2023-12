Documentário sobre vida e carreira de Pinto da Costa lançado em 2024

Jorge Nuno Pinto da Costa, que celebra nesta quinta-feira 86 anos, vai ser a figura central de um documentário que vai estrear em 2024, com o carimbo da Amazon Prime. A série será repartida por três episódios e debruça-se sobre os mais de 40 anos do dirigente ao leme do FC Porto.

Com o título Sr. Presidente - O campeonato de uma vida, esta série documental conta com um relato de Pinto da Costa na primeira pessoa, mas também com testemunhos de algumas das figuras com as quais se foi cruzando ao longo da carreira, desde Florentino Pérez (presidente do Real Madrid) ao treinador José Mourinho, passando pelo antigo Presidente da República Ramalho Eanes

Documentário de três episódios sobre a vida de Pinto da Costa chega à Prime Video em 2024.pic.twitter.com/3SX9bk2tCH — B24 (@B24PT) December 27, 2023

Fruto de uma parceria entre a Amazon Prime, a SPi e o FC Porto, esta obra é da autoria de Cristina Arvelos e Pedro Lopes, juntando na realização Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheiro. A partir do próximo ano, estará disponível em exclusivo no catálogo da Prime Video.

De resto, esta plataforma já tem lançado diferentes conteúdos produzidos em Portugal, entre os quais se conta o documentário sobre a vida de Alfredo Quintana, guarda-redes que representou o FC Porto e a selecção nacional de andebol, com o título Um Guerreiro Extraordinário.