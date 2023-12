Sporting antecipa receitas e fica com 88% da SAD

O Sporting passou a deter 88% do capital social da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) “leonina, depois de ter comprado 51.416.952 de VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) ao Novo Banco.

Os “leões” pagaram 30 cêntimos por cada unidade, o que perfaz um total de 15,4 milhões de euros. Um montante obtido com a antecipação de receitas do acordo que o Sporting tem com a NOS relativo aos direitos de transmissão televisivos.

Em comunicado, o Sporting anuncia ainda que, cumprida que está esta fase, o próximo passo será garantir a entrada de um parceiro minoritário no capital da SAD.

Comunicado do Sporting na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal informa que adquiriu 51.416.952 de VMOC ao Novo Banco, e que após a conversão dos referidos valores aumentará a sua participação no Capital Social da Sporting SAD para 88%.

Este é um marco histórico na vida do clube. Concluiu-se a última etapa que permite acelerar a nova era que já se iniciou.

A concretização deste objectivo constitui o passo final do caminho que foi definido em 2018, com o propósito de assegurar que o clube seria dono do seu próprio destino.

Uma vez assegurado a 4 de Março de 2022 o controlo da maioria do capital da SAD, colocou-se hoje, 27 de Dezembro de 2023, um ponto final ao Acordo Quadro de Restruturação Financeira assinado em Novembro de 2014.

Um feito que permite ao Sporting Clube de Portugal iniciar um novo ciclo na sua notável História. Um ciclo em que o clube possa, de forma constante e inequívoca, a estar na disputa da liderança de todas as competições desportivas, de forma sustentável e sustentada, com foco na criação de valor a longo prazo.

Um passo que permite arrancar a fase 2.0 do planeamento estratégico, criando as condições para a entrada de uma parceria estratégica minoritária no capital na SAD, para que exista um reforço da política de investimento, da melhoria da experiência de todos os sócios e da globalização do clube.

Obrigado a todos os sócios. Este era um caminho que se antecipava longo, mas que os sócios do Sporting Clube de Portugal tornaram curto.

Obrigado por se manterem fiéis aos valores inabaláveis que nos fundaram, e que guiam a nossa crença de todos os dias sermos melhores, de inspirarmos os outros a serem melhores através do desporto, de liderarmos através do exemplo positivo. Crença essa que liderou a mobilização quando ela foi crítica.

Começámos uma nova era, mas mantemos o mesmo ADN, os mesmos valores e crenças de sempre.

Começámos uma nova era com Esforço, Dedicação e Devoção para atingirmos a Glória.