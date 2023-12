Agora é oficial: FC Porto empresta Veron ao Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira a chegada de Gabriel Veron ao clube de Belo Horizonte por empréstimo do FC Porto até Dezembro de 2024, com o acordo a prever uma cláusula de opção de compra de 10 milhões de euros.

O extremo nunca se conseguiu afirmar nos "dragões" tendo sido afectado também por uma série de lesões que prejudicaram a sua estadia no Porto.

Os "azuis e brancos" contrataram ao Palmeiras o extremo brasileiro em 2022. Na altura, Veron, com 19 anos, assinou contrato válido até 2027.

O FC Porto pagou 10 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador, com o emblema brasileiro a ficar com 10% de uma futura venda.

O percurso de veron no clube português foi irregular e teve maior preponderância em 2022/23, quando alinhou pela equipa principal em 26 partidas, com um golo e quatro assistências.

Eleito melhor futebolista do Mundial de sub-17 de 2019, prova conquistada pelo Brasil, o extremo atravessou lesões e questões disciplinares desde a pré-temporada e entrou em definitivo para o boletim clínico em 10 de Outubro, ao sofrer uma rotura muscular na face posterior da coxa esquerda no único jogo feito com o FC Porto B, da II Liga, em 2023/24.

Gabriel Veron contribuiu para a conquista de uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira no FC Porto, após já ter arrebatado duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça sul-americana, um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil e dois campeonatos estaduais paulistas em plena era Abel Ferreira no Palmeiras.