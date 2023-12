City regressa às vitórias na Premier League

O Manchester City, campeão de tudo neste universo (Inglaterra, Europa e mundo), sofreu nesta quarta-feira para regressar às vitórias na Premier League inglesa. Em Goodison Park, a equipa de Pep Guardiola passou um mau bocado, mas conseguiu derrotar o Everton por 1-3 em mais uma jornada da Premier League inglesa, depois de ter estado a perder.

Com dois portugueses de cada lado (André Gomes e Beto no Everton, Matheus Nunes e Bernardo Silva no City), foram os "azuis" de Liverpool a marcar primeiro. Depois de quase 30 minutos em que o guarda-redes Jordan Pickford foi o herói entre os homens de Sean Dyche, Jack Harrison colocou a equipa da casa na frente, respondendo da melhor maneira a um cruzamento de Dwight McNeil, que aproveitou um enorme disparate do habitualmente fiável Rodri.

O City tremeu, tal como tem acontecido muitas vezes esta época, mas, após o intervalo, recuperou a compostura. Aos 53', foi com uma bomba de Phil Foden, após passe de Bernardo Silva, que o City chegou ao empate. E, pouco depois, aos 63', concretizou a reviravolta, com um penálti convertido por Julian Álvarez, depois de braço na bola dentro da área de Onana.

O jogo continuou em aberto até aos 86', quando Bernardo Silva fechou a contagem para o City, com um belo remate após aproveitar um passe errado de Pickford. Sem o guarda-redes do Everton na baliza, o português foi certeiro para aquele que foi o seu sexto golo da época.

Esta foi apenas a segunda vitória do City nos últimos sete jogos para a Premier League, mas deu para recuperar algum terreno - subiu ao quarto lugar, agora com 37 pontos, menos dois que o Aston Villa (3.º) e com um jogo a menos.

Também nesta quarta-feira, o Wolverhampton, com José Sá, Toti Gomes e Nelson Semedo de início, venceu por 1-4 no terreno do Brentford. E, em Londres, o Chelsea também voltou às vitórias, batendo o Crystal Palace por 2-1 - mas os "blues" continuam bem longe da frente, no 10.º lugar, com apenas 25 pontos.