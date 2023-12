Corpo de mulher aparece no estuário do Douro, em Gaia

O corpo de uma mulher foi encontrado este domingo no estuário do rio Douro, na margem de Vila Nova de Gaia.

O Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto afirmou que o cadáver foi avistado junto à reserva do estuário do Douro, tendo, entretanto, já sido retirado.

O alerta foi dado pelas 12h30 e no local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia, a capitania do Porto do Douro e o Instituto Nacional de Emergência Médica. Fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia explicou que o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.