O Presépio de um ateu

No mês de Novembro, completaram-se dez anos da publicação do Programa do pontificado do Papa Francisco, a Exortação Apostólica A Alegria do Evangelho. Em parte, coincidiu com o Advento.

1. Continuará a discutir-se as origens do Presépio. Quem visitar a Basílica de Santa Maria Maior (Roma), poderá ver, num mosaico do século III, uma representação do Presépio, mas o cenário já nos é oferecido por S. Lucas. Seja como for, o grande impulso foi dado por S. Francisco de Assis, no século XIII, na forma mais simples e despida que se possa imaginar. Uma manjedoura cheia de feno, um burro e uma vaca. Esse curral irá despertar o sentido da pobreza extrema de Deus no mundo e todas as formas da imaginação popular e dos grandes artistas. Agora, as televisões tomaram conta e desenvolvem muitas formas de solidariedade, para que a vida dos pobres não seja ainda mais dolorosa. Contra o sentido mais profundo do Natal, continuamos mergulhados nos horrores das guerras e das suas inumeráveis tragédias.