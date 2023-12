Multimilionário britânico Jim Ratcliffe compra 25% do Manchester United

Jim Ratcliffe e a Ineos Sport vão assumir a gestão do futebol do United. Família Glazer mantém o controlo do clube.

O multimilionário britânico Jim Ratcliffe acordou a compra de uma participação de 25% no Manchester United avaliada em 1,25 mil milhões de libras (1,43 mil milhões de euros), anunciaram o empresário, fundador da petroquímica Ineos, e os proprietários do clube inglês, actualmente controlado pela família norte-americana Glazer. Ratcliffe deverá investir adicionalmente cerca de 300 milhões de euros em Old Trafford, o icónico estádio de Manchester. Em Fevereiro, os Glazer recusaram cerca de cinco mil milhões de euros do Qatar pelo clube.

O United atravessa uma crise de resultados desportivos, com um desempenho nos últimos anos, na era pós-Alex Ferguson, aquém do seu estatuto histórico de antigo campeão europeu de futebol e crónico campeão inglês. Os proprietários norte-americanos do clube têm sido alvo de crescente contestação por parte dos adeptos. Há um ano, no mesmo dia em que foi acordada a saída de Cristiano Ronaldo de Manchester, os Glazer assumiram querer vender o clube.

Mas de acordo com o que é agora revelado pela imprensa britânica, e ao contrário da expectativa dos adeptos e dos críticos da gestão do clube, os Glazer deverão manter o controlo maioritário do United. No entanto, Ratcliffe e a Ineos Sport, braço de investimento desportivo da petroquímica, deverão assumir a gestão do futebol.

"Apesar de o sucesso comercial do clube ter garantido que haverá sempre fundos disponíveis para conquistar troféus ao mais alto nível, esse potencial não foi desbloqueado em tempos recentes", reconhece Ratcliffe em comunicado. "Vamos trazer o conhecimento e talento global mais vasto do grupo Ineos Sport para ajudar a melhorar o clube", acrescenta.

"A nossa ambição partilhada é clara: todos queremos ver o Manchester United de volta ao lugar onde pertencemos: no topo do futebol inglês, europeu e mundial", afirma.

A Ineos é co-proprietária da equipa de Fórmula 1 da Mercedes e dona da formação de ciclismo Ineos Grenadiers (antiga Team Sky). No futebol, detém o Nice e o Lausanne. É ainda um importante patrocinador na vela, râguebi e atletismo.

O acordo anunciado este domingo ainda requer a validação das entidades reguladoras.