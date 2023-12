Mafalda Anjos demite-se da direcção da revista Visão

A jornalista Mafalda Anjos demitiu-se do cargo de directora da revista Visão e vai abandonar a empresa. A decisão foi comunicada à redacção da revista numa reunião convocada para esta quinta-feira, 21 de Dezembro, por volta das 17h15. Aos jornalistas, a directora demissionária garantiu que não seguiria para outro órgão de comunicação social, mas que continuará a fazer comentário na CNN Portugal, onde participa desde 2021.

Numa publicação entretanto colocada no Instagram, onde confirmou a saída da Visão, Mafalda Anjos especifica que a saída acontecerá no início do próximo ano. "Não estou alinhada com a estratégia do grupo, o que me impede de prosseguir com o projecto a que me propus, e também porque quero fazer outras coisas — mais televisão, mais rádio, mais novos projectos. Encerra-se assim mais um ciclo e abre-se outro", explicou a jornalista.

E prosseguiu: "Fui mesmo muito feliz aqui neste período, apesar da luta hercúlea que é fazer imprensa em 2023. Mas eu, que não sei viver de outra forma a não ser em consciência, em liberdade e em permanente estado de entusiasmo com a próxima coisa que me atira para fora de pé, senti que está na altura de sair e de mudar".

Mafalda Anjos assumiu a direcção da revista Visão em Setembro de 2016, ao fim de um ano no cargo de directora-adjunta — um cargo em que se "está", não se "é", considerou a jornalista na publicação feita esta tarde nas redes sociais. Entre 2018 e 2022, foi também publisher da Trust in News, o grupo de comunicação social que detém a Visão, mas também títulos como a Exame Informática, o Jornal de Letras, a Caras, a Activa ou o Courrier Internacional.

No perfil oficial da directora no site da Visão, Mafalda Anjos descreve-se como uma "devoradora de revistas, atenta às tendências globais e a precisar de um detox digital que nunca fará". Estudou Direito, mas "viu a luz no jornalismo, que continua a apaixoná-la todos os dias".

No Instagram, Mafalda Anjos descreveu um sonho frequente que tinha em criança e que se tem repetido nos últimos tempos. "Começava a correr cada vez mais rápido e voava. Lembro-me como se fosse hoje da sensação de espanto, de liberdade, o frio na barriga. Por estas noites, tenho sonhado algo idêntico. Só as saudades desta gente, que já se antecipam, é que são novas. A todos eles, que levarei no coração, desejo tudo de bom, porque muito merecem", concluiu.