Pepe suspenso dois jogos por agressão no clássico

Defesa do FC Porto viu cartão vermelho pouco depois do intervalo do jogo contra o Sporting.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sancionou Pepe com dois jogos de castigo, na sequência do cartão vermelho directo que o jogador do FC Porto viu no jogo com o Sporting, na passada segunda-feira, em Alvalade.

Pepe foi expulso da partida pelo árbitro Nuno Almeida ao minuto 51, por ter atingido Matheus Reis na cara.

O jogador portista foi ainda multado em 1020 euros e só voltará a jogar em 2024, falhando os jogos com Leixões (sábado), para a Taça da Liga, e com o Desportivo de Chaves (para o campeonato), no dia 29, ambos no Dragão.

Assim, Pepe só poderá voltar à competição a 5 de Janeiro, no derby portuense com o Boavista, no Estádio do Bessa.