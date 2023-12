Desemprego registado pelo IEFP sobe em Novembro pelo quinto mês consecutivo

O número de desempregados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) subiu pelo quinto mês consecutivo, sinal de que o mercado de trabalho pode estar a arrefecer, uma vez que as novas inscrições também aumentaram.

No final de Novembro de 2023 havia 312.310 desempregados inscritos nos centros de emprego, um aumento de 3% face ao mês anterior e de 5,3% em relação a Novembro de 2023, revelam os dados publicados nesta quarta-feira pelo IEFP.

Olhando para a evolução mensal do desemprego, este é o quinto mês consecutivo em que o número de inscritos aumenta. Em Julho, este indicador já tinha tido uma subida de 2,4% em cadeira; em Agosto, de 3,9%; em Setembro, de 1,6%; e, em Outubro, a subida tinha sido de 1,1%.

Na comparação com 2022, o aumento de 5,3% ficou a dever-se sobretudo aos inscritos há menos de 12 meses; às pessoas com mais de 25 anos e com o ensino secundário concluído. Observou-se também um acréscimo no desemprego na maioria dos grupos profissionais, com destaque para os "trabalhadores não qualificados" (+10,3%) e para os “trabalhadores de serviços pessoais, de protecção e segurança e vendedores" (+6,2%).

Ao nível regional, com excepção dos Açores (-14,1%) e da Madeira (-24,6%), o desemprego aumentou em termos homólogos, com o valor mais acentuado no Alentejo (+11,6%), destaca o IEFP. Na comparação com o mês anterior, o aumento mais expressivo ocorreu no Algarve (+62,7%), enquanto os serviços de emprego de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro tiveram menos inscritos.

Novas inscrições aumentam

Olhando para o movimento de desempregados ao longo do mês, o IEFP dá conta de 58900 novas inscrições em Novembro, um aumento de 8,4% em comparação com o mês homólogo de 2022.

Já em relação a Outubro, a subida foi de 7,7%, confirmando a tendência de subida que já se fazia sentir nos últimos dois meses.

As ofertas de emprego recebidas durante o mês de Novembro totalizaram 9483 em todo o país, número superior ao do mês homólogo de 2022 (+8,2%) e inferior em relação ao mês anterior (-11,7%).

“As actividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês (dados do Continente), por ordem decrescente, foram as seguintes: actividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (19,%), comércio por grosso e a retalho (13,3%), administração pública, educação, actividades de saúde e apoio social (11%) e alojamento, restauração e similares (9,6%)”, lê-se no boletim estatístico agora publicado.

As colocações realizadas totalizaram 7591, um número superior ao verificado em igual período de 2022 (+18,8%) e inferior ao do mês anterior (-10,1%).

“A análise das colocações efectuadas, por grupos de profissões (dados do Continente), mostra uma maior concentração nos trabalhadores não qualificados (28%), nos trabalhadores dos serviços pessoais, de protecção e segurança e vendedores (19,3%) e nos especialistas das actividades intelectuais e científicas (12,2%)”, refere o IEFP.