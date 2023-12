Futsal: Portugal perde com Geórgia no apuramento para o Mundial

A selecção portuguesa de futsal perdeu nesta quarta-feira em casa da Geórgia, por 2-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo E da Ronda de Elite de apuramento para o Mundial 2024. Há mais de sete anos, desde que foi eliminado do Mundial 2016, que Portugal não sofria uma derrota.

Em Tbilissi, Neves colocou os campeões mundiais em vantagem aos 22 minutos, mas Chimba empatou para os georgianos, aos 33, e Ghavtadze deu o triunfo à equipa da casa, aos 39.

Com a presença já assegurada no Mundial2024, que se vai disputar no Uzbequistão, Portugal perdeu os primeiros pontos, mas venceu o Grupo E, com 15 pontos, mais seis do que a Finlândia (menos um jogo), nove do que a Geórgia e 12 do que a Arménia (menos um jogo).