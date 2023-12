Avarias nas máquinas atrasam impressão de vários jornais

Sete jornais afectados. Saída para as ruas das edições impressas atrasadas em quase todo o país.

Um problema em várias máquinas de impressão da empresa Funchalense fez com que as edições de vários jornais chegassem com atrasos às bancas em praticamente todo o país.

Segundo a empresa, uma quebra de energia na noite de segunda-feira fez com que várias máquinas ficassem avariadas. Os jornais afectados foram o PÚBLICO, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, A Bola, Record e Jogo.

No caso do PÚBLICO, a maior parte da impressão teve de ser desviada para o Porto para ser impressa na Unipress.

A probabilidade de as máquinas serem reparadas nesta terça-feira era, ao início da tarde, muito pouca.