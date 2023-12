Passos Coelho aparece, Montenegro desaparece

Para o ex-primeiro-ministro do PSD, o país precisa de um Governo que tenha “autoridade moral, para uma política diferente”, mesmo que o executivo inclua membros do Chega.

Pedro Passos Coelho comentou esta terça-feira a demissão de António Costa, na sequência do processo Operação Influencer, e declarou que o actual primeiro-ministro “apresentou a sua demissão por indecente e má figura”, pedindo uma mudança política nas eleições legislativas de 10 de Março. Para o ex-primeiro-ministro do PSD, o país precisa de um Governo que tenha “autoridade moral, para uma política diferente”, mesmo que o executivo inclua membros do Chega.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.