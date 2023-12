Tens uma história feliz sobre o Natal? Conta-nos

Estamos à procura de histórias bonitas sobre o teu Natal. As três melhores saem esta sexta-feira na newsletter Sextou.

No Natal, acontece sempre qualquer coisa que não estávamos à espera. Não estamos a falar do presente que tanto querias e que acabaste por receber, do ano em que descobriste que o Pai Natal não existe ou daquela vez em que não te perguntaram se já namoravas.

Estamos à procura de histórias felizes sobre a quadra natalícia e vamos escolher três para a newsletter Sextou. Queremos saber sobre aquele ano em que reencontraste um amigo que não vias há algum tempo ou recebeste a visita de um familiar que vive fora do país. Já te aconteceu? Conta-nos.