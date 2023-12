Mudanças políticas não afectarão linha de alta de velocidade entre Porto e Vigo, garante Junta da Galiza

O presidente da Junta de Galiza, Alfonso​ Rueda, vê na ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo a criação de uma “conexão definitiva” entre a Galiza e o Norte de Portugal. Apesar das mudanças políticas que estão a ser vividas em Portugal, Alfonso Rueda, reforça que os dois países têm um “compromisso sério” e que, se este acordo for cumprido e se não houver paragens significativas ao longo do processo, a ligação ferroviária vai tornar-se numa realidade até 2030.

Estas declarações foram feitas esta terça-feira, num encontro com empresários, em Vila Nova de Gaia, que também contou com a presença do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha. O evento foi organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola. Segundo o presidente da Junta de Galiza, a ligação ferroviária vai continuar “em cima da mesa até ser concretizado”.

“A melhor forma de tornar estes compromissos efectivos é insistir, estar vigilante e reconhecer quando as coisas são bem-feitas”, explicou o presidente da Junta de Galiza. Se o governo português cumprir a sua parte do acordo, “a parte espanhola não vai falhar”, acrescentou. “Da parte da Galiza, insistiremos e faremos tudo o que for necessário para que assim seja”, reforçou.

“Acreditamos que este projecto vai ver a luz do dia no final da década”, disse António Cunha, ao PÚBLICO. Ainda assim, para que avance a ligação de alta velocidade, que vai ligar Porto a Vigo, é necessário que tanto a linha entre Campanhã e o Aeroporto Sá Carneiro e a ligação de Vigo à fronteira sejam concretizadas, adicionou o presidente da CCDR-N. “Temos esperanças de que as mudanças políticas não ponham em causa estes projectos estruturantes”, comentou.

Em 2030, prevê-se que seja concretizada a ligação entre Braga e Vigo e a ligação entre Campanhã e o Aeroporto Sá Carneiro, adiantou António Cunha. No entanto, a viagem entre Porto e Vigo só poderá concretizar-se mais tarde, em 2031 ou 2032, esclareceu António Cunha.

Alfonso Rueda aproveitou para reforçar que espera que o estatuto de trabalhador fronteiriço possa estar formalizado em 2024. Para o presidente da Junta de Galiza, não faz sentido que se atravesse a fronteira entre a Galiza e o norte de Portugal como se atravessa a fronteira de outros dois países da Europa, que não apresentam uma relação tal como a de Portugal e Espanha.

