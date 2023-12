Manchester City junta-se ao Fluminense na final do Mundial

Ao contrário do que aconteceu há um ano, quando os sauditas do Al Hilal chegaram à final após derrotarem o Flamengo de Vítor Pereira, na próxima sexta-feira, na final do Mundial de Clubes, vão estar frente a frente os favoritos: Fluminense e Manchester City. Um dia depois do clube do Rio de Janeiro, vencedor da Libertadores, derrotar o Al-Ahly (2-0), os “citizens” não tiveram dificuldades para deixarem pelo caminho os japoneses do Urawa Reds. No triunfo por 3-0 dos ingleses, foi Bernardo Silva que fechou a contagem.

No King Abdullah Sports City, estádio na cidade saudita de Jeddah, os nipónicos, que venceram a Liga dos Campeões asiática e afastaram nos quartos-de-final o Club León do México (1-0), entraram apostados em construir uma muralha à frente da baliza defendida pelo internacional japonês Shusaku Nishikawa. E estiveram muito perto de resistir durante toda a primeira parte.

Com Bernardo Silva e Matheus Nunes no “onze”, o City pegou no jogo desde o apito inicial, mas o domínio territorial (posse de bola superior a 70%) demorou a traduzir-se em golos. Porém, após várias oportunidades desperdiçadas, foi através de uma ajuda dos rivais que a equipa de Guardiola quebrou a resistência nipónica: no primeiro minuto de descontos da primeira metade, o central norueguês Marius Hoibraten desviou um centro de Matheus Nunes para a própria baliza, colocando o clube de Manchester na frente.

A partir daí, o jogo tornou-se simples para os europeus que, após o descanso, não demoraram muito tempo para dilatarem a vantagem. Aos 52’, Kyle Walker lançou Mateo Kovacic e, com o pé direito, o croata não desperdiçou a oportunidade de marcar.

Com o jogo completamente desbloqueado e o Urawa Reds incapaz de reagir – o ex-Portimonense e FC Porto Shoya Nakajima entrou aos 64’ -, o City continuou a construir oportunidades, mas apenas voltaria a marcar por Bernardo Silva, que fixou o resultado final.