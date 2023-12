Áudios do VAR serão ouvidos em Espanha durante os jogos

A partir de Janeiro, será possível ouvir a conversa na liga espanhola as conversas entre árbitros e os videoárbitros na revisão das jogadas.

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga vão começar a publicar as imagens acompanhadas pelo áudio das conversas entre os árbitros e os videoárbitros (VAR) quando ocorrer uma revisão da jogada no monitor de campo. Esta medida, avançada pelo jornal El País, pretende “diminuir a tensão entre os clubes devido às polémicas em torno de algumas decisões” de arbitragem após a intervenção do VAR.

As novas regras vão começar a ser implementadas a partir da 20.ª jornada da principal liga espanhola de futebol e da 22ª jornada da segunda divisão, que decorrem entre 12 e 15 de Janeiro, mas serão estreadas já na Supertaça de Espanha, tanto nas meias-finais (Real Madrid – Atlético e Osasuna - Barcelona), como na final, agendada para 14 de Janeiro.

Segundo o El Pais, esta iniciativa “marca um novo cenário de colaboração e trabalho conjunto entre a RFEF e o Comité Técnico de Árbitros (CTA) com a La Liga, com o objectivo de proporcionar à arbitragem no futebol profissional uma maior transparência”.

Em Portugal, a comunicações do VAR são mostradas apenas através de um programa televisivo mensal, transmitido pela SportTV.