Vídeo. Vulcão na Islândia entra em erupção e deixa milhares de deslocados

A polícia local crê que ninguém estaria no local onde a lava ascendeu à superfície. Um grupo de operários que trabalhava na construção de barreiras defensivas, perto de Grindavik e da central geotérmica próxima da Lagoa Azul, abandonou a zona em segurança. A protecção civil islandesa apela à população para não se aproximar do local. "Isto não é uma erupção turística", declarou o responsável da protecção civil.

Não eram esperadas perturbações no tráfego aéreo, ao contrário do que sucedeu em 2010 com a erupção do Eyjafjallajökull, que na altura levou ao encerramento temporário do espaço aéreo de vários países do Hemisfério Norte devido a uma gigantesca nuvem de cinzas. Esse cenário não é agora temido, dadas as características geológicas distintas do vulcão em erupção nos arredores de Grindavik.