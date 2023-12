Imagens aéreas mostram dimensão das perdas russas em Avdiivka

Na linha da frente da guerra na Ucrânia eterniza-se a batalha por Avdiivka, na região de Donetsk, uma cidade em ruínas onde ficaram menos de 5% dos habitantes que lá viviam antes da invasão russa. Novas imagens aéreas mostram apenas um cenário de destruição e a dimensão das perdas humanas russas.

As imagens a que a agência de notícias Associated Press (AP) teve acesso foram gravadas no início deste mês por um drone militar ucraniano. A partir dessa vista aérea, a AP pôde identificar os corpos de 150 soldados, a maioria com uniformes russos vestidos, como indicado pelas forças ucranianas. Além disso, só uma vila fantasma, árvores queimadas e campos minados.

Como admite a unidade de infantaria mecanizada do Exército ucraniano que disponibilizou as imagens, é possível que algumas das vítimas sejam soldados nacionais.

A Rússia lançou uma ofensiva em larga escala para cercar e conquistar Avdiivka em Outubro passado. Neste momento, a estratégia russa é destacar pequenos grupos de soldados de infantaria para minar as posições ocupadas pelos adversários ucranianos.

"Há dezenas de corpos. Eles tentam avançar. Nós matamo-los. Eles mandam mais", descreveu Ivan Smaga, um dos comandantes ucranianos na defesa de Avdiivka, ouvido pelo The Guardian. "No início eram grupos de dez homens. Agora são um, dois ou três sem apoio. O comandante deles usa-os como carne para canhão."

De acordo com o grupo ucraniano Frontelligence Insight, o Exército russo perdeu nos últimos dois meses mais de 200 veículos militares na luta por Avdiivka. Os números correspondem às estimativas dos serviços de informações norte-americanos: 220 veículos a menos, além de 13 mil homens mortos ou feridos.

A cidade na região do Donbass está quase totalmente rodeada por território ocupado pelas tropas russas, a sul, norte e leste. Por enquanto, Avdiivka mantém-se sob controlo ucraniano e nada indica que esteja para breve uma retirada militar.