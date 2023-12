Vestido de Diana vendido por valor recorde de mais de um milhão de euros

A primeira vez que Diana usou o vestido de noite preto e azul, com comprimento de bailarina, do designer Jacques Azagury, foi em Florença, em 1985.

Um vestido de noite usado pela princesa Diana foi vendido por mais de um milhão de euros, 11 vezes mais do que a sua estimativa, batendo o recorde de preço de um dos seus vestidos vendido também em leilão, informou a Julien’s Auctions de Los Angeles.

A primeira vez que Diana usou o vestido de noite preto e azul, com comprimento de bailarina, do designer Jacques Azagury, foi em Florença, em 1985. Foi também fotografada com ele um ano mais tarde, numa visita a Vancôver, segundo a casa de leilões.

O vestido, juntamente com uma ilustração a condizer, foi vendido por 1.148.080 dólares (1.052.074 euros), informou a Julien’s Auctions no domingo, depois de o ter colocado numa lista com uma estimativa de 100.000 a 200.000 dólares.

“A Julien’s detém agora o novo recorde mundial de vestido mais caro usado pela princesa Diana vendido em leilão”, afirmou em comunicado, acrescentando que o anterior recorde de leilão era de 554.186 euros.

O vestido é composto por um longo corpete de veludo preto bordado com estrelas azuis e uma saia de organza azul de dois níveis adornada com uma faixa e um laço. Foi vendido no âmbito da venda de quatro dias Hollywood Legends, da Julien’s Auctions e da Turner Classic Movies (TCM), que incluiu uma série de objectos não só de Diana, mas também de actrizes como Audrey Hepburn.

Uma blusa de chiffon cor-de-rosa que Diana usou para o seu retrato de noivado com o então príncipe Carlos, em 1981, foi vendida por 349.123 euros. A blusa, da autoria de David e Elizabeth Emanuel, que desenharam o vestido de noiva de Diana, estava estimada entre 80.000 e 100.000 dólares.