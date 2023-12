Raios-X aos adversários de Sporting, Benfica e Sp. Braga

Com Young Boys, Toulouse e Qarabag, as três equipas portuguesas terão obrigação de seguirem em frente na Liga Europa.

Nenhuma das equipas portuguesas em prova no play-off da Liga Europa pode queixar-se da fortuna no sorteio desta segunda-feira.

É certo que havia poucas bolas com nomes de “tubarões” neste sorteio, mas também é certo que havia equipas capazes de dividirem eliminatórias com as formações portuguesas – e nenhuma delas saiu no emparelhamento.

Com Young Boys, Toulouse e Qarabag, as três equipas portuguesas terão obrigação de seguirem em frente – a premissa inclui o Sporting, mesmo que aos “leões” tenha calhado uma equipa vinda da Liga dos Campeões.

Young Boys

É preciso ter em conta que o estatuto de equipa de Champions que foi parar à Liga Europa não cabe ao Young Boys na perfeição. Os suíços só aqui chegaram porque tinham no seu grupo um Estrela Vermelha ainda mais curto para aquelas andanças – os únicos pontos do Young Boys foram frente aos sérvios.

Há dados curiosos sobre esta equipa, um deles até inquietante. É que apesar de ser uma equipa que baixa o bloco e “oferece” a bola aos adversários quando há desnível de valor – e será o caso frente ao Sporting –, foi, na Champions, a quinta equipa com mais recuperações de bola no último terço.

Só Real Sociedad, Barcelona, FC Porto e Galatasaray têm valores mais altos, algo que pode ter várias explicações. Uma é ser uma equipa com atacantes agressivos – Ganvoula (entretanto transferido) e Males são dois exemplos disso –, mas que não pressiona em bloco, o que sugere espaço entre linhas. Outra é este valor poder estar enviesado pelos jogos frente ao Estrela Vermelha, nos quais conseguiram subir esse número – e seis jogos são uma amostra relativamente curta.

Fica, ainda assim, o alerta para jogadores capazes de “morderem” os centrais, ainda que o Sporting, com jogadores como Inácio, Diomande, St. Juste e Matheus Reis esteja bastante capacitado na primeira fase de construção.

Numa equipa que permite muitos remates e que faz bastantes faltas, destaque para o avançado Nsamé, goleador e muito forte fisicamente, e para dois defesas conhecidos dos portugueses: Janko, que nunca chegou a jogar pelo FC Porto, e Benito, que pouco jogou pelo Benfica.

Toulouse

Falar do Toulouse é falar de uma equipa que não sugere sobressaltos e enquadrá-la no valor actual ainda adensa mais essa ideia.

Os franceses, adversários do Benfica, só estão na Liga Europa porque venceram a Taça de França, já que ficaram em 13.º lugar no campeonato. Nesta temporada estão ainda pior, ocupando a 15.ª posição.

Será uma equipa mais forte em provas a eliminar? É possível dizê-lo, mesmo que seja difícil de o traduzir em factos.

É possível garantir, porém, que é uma equipa de valores individuais pouco conhecidos. Gelabert é um médio com formação de Real Madrid e passado de selecções espanholas, enquanto o avançado Thjis Dallinga é um daqueles atacantes que marcou golos atrás de golos na frágil Liga neerlandesa e que tenta provar, agora, que é jogador para mais do que isso.

Vai com nove golos em 21 jogos numa equipa de parco pendor ofensivo – não é um valor de se deitar fora.

Qarabag

Para defrontar o Sp. Braga vem uma equipa do Azerbaijão que, pelo país de onde vem, tem podido somar experiência europeia ano após ano.

Com parca competição interna – venceu oito dos últimos nove campeonatos –, o Qarabag tem somado participações nas provas da UEFA, ainda que algo cinzentas: esta é a primeira vez que passa da fase de grupos de alguma das provas.

Talvez por isso não esteja a conseguir atrair talento de primeira água. Como exemplo, boa parte dos jogadores mais importantes do Qarabag, entre os quais o goleador Juninho, foram jogadores pouco relevantes quando passaram por Portugal: Matheus Silva, Patrick Andrade, Richard Almeida, Leandro Andrade, Júlio Romão e o já citado Juninho.

Em suma, no Qarabag fala-se muito português, mas o futebol não será, em teoria, suficiente para abater o Sp. Braga.