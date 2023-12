Fluminense bate Al Ahly e está na final do Mundial de clubes

A outra meia-final será disputada entre os ingleses do Manchester City e os japoneses do Urawa Reds.

Os brasileiros do Fluminense qualificaram-se nesta segunda-feira pela primeira vez para a final do Mundial de clubes de futebol, ao vencerem os egípcios do Al Ahly, por 2-0, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O colombiano Jhon Arias (71 minutos), de grande penalidade, e o brasileiro John Kennedy (90') marcaram os golos do vencedor da Taça Libertadores, que se está a estrear na competição.

Na final, marcada para sexta-feira, o estreante Fluminense vai defrontar os ingleses do Manchester City, campeão europeu, ou os japoneses do Urawa Reds, vencedores da Liga dos Campeões asiática, que jogam na terça-feira.