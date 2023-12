As chamadas "igrejas ayahuasqueiras" do Brasil tentaram obter o estatuto de entidade religiosa em Portugal, mas o pedido foi recusado por causa do uso da ayahuasca nas suas cerimónias. A Igreja do Santo Daime e a União do Vegetal, as duas principais correntes espirituais e religiosas nascidas na Amazónia, estão presentes em Portugal, pelo menos, desde 2001 e 2003, respectivamente.

